محمد الجلاهمة

فتح رجال الإدارة العامة للمباحث الجنائية تحقيقا موسعا في محاولة لتحديد هوية مجهول أمطر محلا ومطعما شهيرا للدواجن في منطقة المهبولة بوابل من الطلقات النارية من على متن مركبة رباعية الدفع بيضاء اللون، فيما استمع رجال المباحث ايضا الى إفادات عمال المطعم وسؤالهم عما اذا كان هناك أحد قد اعترض على الوجبات التي تم شراؤها أو ان هناك من قام باسترجاع وجبة ما.

وبحسب مصدر أمني، فإن عمليات الداخلية تلقت إخطارا في ساعة متأخرة اول من امس، حيث كان المتصل وافدا مصريا يعمل في المطعم، مشيرا الى تعرض المحل لوابل من الطلقات النارية. ومضى المصدر بالقول: توجه الى موقع البلاغ عدد من رجال الأدلة الجنائية لرفع الآثار، وتبين أن هناك فوارغ 9 طلقات نارية تسببت في كسر واجهة المحل الخارجي.