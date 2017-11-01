المخالفات الجسيمة تشمل حزام الأمان واستخدام النقال والصعود على الأرصفة والوقوف في أماكن المشاة وعرقلة السير

الشويع رفع مقترحاً للجراح وتجرى دراسة قانونيتها

التسجيل بحاسوب «الداخلية» لمدة 5 سنوات وأمر الصلح لا يعفي من التسفير ولا يطبق بأثر رجعي

تطبق على جميع الوافدين دون تمييز لمهنة.. والمقترح جاء عقب رصد تجاوز كبير لقانون المرور من قبل بعض الوافدين

هاني الظفيري - محمد الجلاهمة

كشف مصدر امني رفيع المستوى عن ان وكيل وزارة الداخلية لشؤون المرور بالإنابة اللواء فهد الشويع رفع مقترحا الى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح تضمن إبعاد أي وافد يرتكب 5 مخالفات مرورية جسيمة سواء كانت في محضر واحد أو محاضر منفصلة، بحيث يكون باستطاعة اي وافد ارتكاب 4 مخالفات كحد أقصى خلال 5 سنوات، أما اذا ارتكب الخامسة فلا يسمح له بتجديد اقامته (يوضع بلوك على تجديد الاقامة) ويتم ترحيله عن البلاد.

وأشار المصدر الى ان المقترح تضمن إسقاط المخالفات كل خمس سنوات بمعنى اذا ارتكب الوافد 4 مخالفات خلال 5 سنوات فإنها تسقط بانقضاء تلك الفترة الزمنية.

ولفت المصدر الى ان المخالفات الجسيمة التي تضمنها هذا المقترح في مقدمتها عدم استخدام حزام الأمان واستخدام الهاتف النقال والصعود على الأرصفة والوقوف في أماكن المشاة وعرقلة السير، وجميعها اعتمدت وصدرت بها قرارات بتفعيلها، أما المقترح الجديد فلايزال قيد الدراسة من قبل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، على ان يخضع لدراسات قانونية من قبل اختصاصيين.

وأشار المصدر الى ان هذا المقترح جاء بعد ان رصد قطاع المرور لامبالاة كبيرة من قبل الوافدين لدرجة ان بعضا منهم يرتكبون سنويا ما لا يقل عن 5 مخالفات جسيمة وهم بهذا التصرف لا يحترمون القانون وبالتالي وجب اتخاذ اجراءات رادعة بحقهم.

وأكد المصدر انه متى ما اعتمد القرار من قبل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وصدر قرار بشأنها فإن المخالفات ستكون مربوطة بالإدارة العامة لشؤون الإقامة بحيث لن يكون باستطاعة اي وافد ارتكاب 5 مخالفات جسيمة خلال 5 سنوات تجديد اقامته، حيث سيطلب منه المغادرة الى موطنه وادراج اسمه على قوائم غير المصرح لهم بالدخول.

وأشار المصدر الى ان المقترح متى ما أقر فسيطبق على جميع الوافدين دون تمييز، موضحا ان إصدار امر صلح في المخالفات الجسيمة لن يعفي من عقوبة الإبعاد حتى وان حصل على البراءة من قبل القضاء فإن مخالفته الجسيمة ستظل في جهاز وزارة الداخلية. مشيرا إلى أن القانون لن يطبق بأثر رجعي.

وأضاف المصدر ان الاستثناء الوحيد هو ان ترفع المخالفة من قبل ادارة تحقيق المخالفات بعد إجراء تحقيق ينتهي الى ان الوافد حررت بحقه مخالفة بالخطأ أو حدث تعسف ما بحقه، أما بخلاف ذلك فستظل المخالفات الجسيمة متواجدة في حاسوب الداخلية.

وحول اذا ما تم توقيف وافد وحررت له 5 مخالفات دفعة واحدة فقال المصدر في هذه الحالة فإن القرار متى ما صدر فسينطبق عليه وبالتالي سيتم إبعاده ما لم يكن مطلوبا على ذمة قضايا اخرى تمنع مغادرته البلاد.