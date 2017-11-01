سعود الدعيج

أحال رجال أمن الأحمدي إلى مكافحة المخدرات مواطنين بسبب حيازتهما مواد مخدرة وذلك في منطقتي المهبولة وفهد الأحمد.

وجاء ضبط الموطنين إثر جهود رجال الأمن في تعقب المجرمين والخارجين عن القانون، حيث تم ضبط الأول في إحدى نقاط التفتيش بمنطقة فهد الاحمد عندما اشتبه فيه رجال الأمن وتبين أنه مواطن بحالة غير طبيعية من مواليد 1994 وبعد تفتيشه احترازيا عثر بحوزته على كيس بداخله مادة بيضاء يشتبه بها مواد مخدرة (شبو) و16 حبة بنية يشتبه بانها مواد مخدرة، أما الآخر فقد تم ضبطه في منطقة المهبولة فأثناء تجوال دورية تابعة لأمن الأحمدي اشتبهوا بمركبة متوقفة وتبين ان بحوزته مخدرات.