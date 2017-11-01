أحمد خميس

خادمتان من أفريقيا تمكنتا من سرقة 3 أساور ذهب وعدد من الخواتم الذهبية وساعة يد نسائية ثمينة من منزل كفيلتهما بمنطقة الصباحية، حيث استغلتا خروج اهل المنزل لتقوما بالبحث والتفتيش بغرف البيت دون ان يلاحظهما احد حتى وصلت أيديهما الى الدولاب الرئيسي الخاص بصاحبة المنزل، وعثرتا على الأساور والخواتم والساعة الذهبية، وقامتا بإخفاء هذه المسروقات وعند عودة اهل المنزل اكتشفوا هذه السرقة وعلى الفور قام صاحب المنزل بإبلاغ السلطات الامنية في مخفر الصباحية متهماً الخادمتين الأفريقيتين بهذه السرقة وجار التحقيق بالبلاغ من قبل الجهات المعنية.

ومن جانب آخر، أبلغ مواطن يعمل بوزارة الكهرباء والماء عن سرقة كيبلات تابعة لوزارة الكهرباء بطول 500 متر من قضبان نحاسية في منطقة الصباحية، حيث استطاع عدد من المجهولين الدخول الى الموقع الخاص بوزارة الكهرباء وسرقة هذه الكيبلات وتم إبلاغ وكيل نيابة الاحمدي وسجلت قضية سرقة، وجار عمل اللازم من قبل الجهات المعنية بوزارة الداخلية.