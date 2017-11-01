أحال رجال الإدارة العامة لمباحث الإقامة وافدا ومواطنا الى النيابة العامة بتهم متعلقة بالتزوير، وكان أحد الوافدين يعمل بمهنة «بائع» قام بتحويل مهنته من بائع إلى «سائق» وليس لديه رخصة قيادة وبعد إجراء مزيد من التحريات حول الواقعة تبين ان إذن العمل الصادر على أساسه تغيير المهنة مزور ولا يوجد له ملف وتم ضبط الموظف الذي قام بإدخال المعاملة في جهاز الحاسب الآلي (وهو مواطن)، حيث قام بإتلاف الملف الأصلي للمعاملة وبإجراء المزيد من التحريات تبين أيضا انه تم تجديد إذن العمل المزور من قبل موظف آخر - وهو مواطن أيضا - وتم استدعاؤه وبمواجهته بما توصلت إليه التحريات وبإذن العمل المزور أقر واعترف بانه أنجزه بمقابل مادي وقام بإتلاف الملف الأصلي خوفا من كشف أمره.