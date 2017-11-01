هاني الظفيري

احبط رجال الشحن الجوي يوم امس الاول عملية تهريب حبوب جديدة باستخدام ماكينة دراجة نارية وتم ضبط وافد عربي اعترف بأنه وبالاتفاق مع مهربين في مصر تفتق ذهنه عن وسيلة التهريب المبتكرة حيث اخفوا الحبوب داخل ماكينة دراجة نارية.

وبحسب مصدر جمركي فإن مكتب التحري الجمركي بقيادة راشد البركة أبلغ عبر مصدر سري بان هناك محاولة لتهريب حبوب داخل ماكينة دراجة نارية وعليه تم تحديد المهرب وانتظاره حتى يتقدم لتسلمها وحينما وصل تبين انه وافد وتم ضبطه واعترف بجلبه الحبوب بعد ان اتفق مع آخرين وتم حصر الحبوب وتبين ان عددها 2900 حبة ترامادول.