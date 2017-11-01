اسفرت حملة مشتركة بين مديرية أمن محافظة الأحمدي والهيئة العامة للقوى العاملة «إدارة تفتيش العمل المركزية» على الاسواق العشوائية يوم امس الاول عن ضبط 36 وافدا منهم 4 بدون إثبات فيما كان بينهم مخالفون لقانون العمل ومتسول وتمت احالتهم الى الإبعاد الإداري. وقال مصدر أمني ان الحملة شملت عدة اسواق في محافظة الاحمدي وكانت مباغتة وهو ما حقق الهدف المرجو منها.

وأكد المصدر أن جميع الموقوفين بمخالفة قانون العمل تم التأكد من مخالفتهم وذلك عبر التقدم إلى المحلات التي يعملون بها والتظاهر بشراء اغراض حتى يطمئن رجال الامن لثبوت مخالفتهم.