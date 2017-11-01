عبدالله قنيص

أحال مدير عام مديرية أمن محافظة الأحمدي العميد عبدالله سفاح الى إدارة التنفيذ الجنائي مواطنا لقضاء أحكام بالسجن بلغت 3 سنوات ونصف السنة وسجل بحقه قضية جديدة تحت مسمى مقاومة رجال الأمن والهروب منهم.

وذكر مصدر امني ان رجال أمن الاحمدي اشتبهوا في شخص يقود مركبة أميركية عنابية اللون ولدى الطلب منه التوقف رفض وحاول الهرب بالسير بسرعة جنونية فتم فرض طوق امني وتوقيفه، وتبين انه لا يحوز اثباتا ولدى تبصيمه تبين انه مطلوب للسجن على ذمة قضيتين، وصادر بحقه حكم بالسجن 16 شهرا بعد إدانته بتهمة سرقة.

أما القضية الثانية فتبين انه صادر بحقه حكم بالسجن 3 سنوات بعد إدانته بحيازة مخدرات وتعاطيها، وسجل رجال الأمن للمواطن 3 مخالفات مرورية وهي عدم حمل رخصة قيادة وانتهاء تأمين والقيادة برعونة واستهتار.