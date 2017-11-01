هاني الظفيري

اقتيد وافد سوري من مواليد 1986 الى ادارة مباحث الفروانية للتحقيق معه في جرائم سرقات مسجلة ضد مجهول وذلك بعد ان امسك به المارة عقب محاولته الهرب جريا على الاقدام في منطقة الجليب، واعترف الوافد بأنه قام بكسر مكتب تجارة عامة ومقاولات ولكنه عندما شاهد فلاشر دورية ارتبك ولم يشعر بنفسه الا وهو يركض ليكشف عن نفسه.

وبحسب مصدر امني، فإن احدى دوريات الامن وخلال جولة لها في منطقة الجليب شاهدت شخصا يركض من احد المجمعات التجارية ويقوم المارة بمطاردته، وقامت بالقبض عليه حيث تم الاستماع الى افادته، فأعترف بأنه لص وكسر الباب الخارجي لشركة مقاولات بقصد السرقة، وعثر رجال الامن على ادوات عنيفة في مقر الشركة التي استهدفها الوافد وضبط قبل اتمام الجريمة.