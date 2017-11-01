عبدالله قنيص

اقتيد 3 شباب كويتيين إلى مقر الإدارة العامة للمباحث الجنائية وتحديدا إدارة الآداب تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية وإحالتهم الى النيابة العامة بتهمة التشبه بالجنس الآخر، وأرفق في ملف الإحالة 3 حقائب مليئة بالمكياج وأحمر الشفاه وملابس نسائية.

وبحسب مصدر أمني فإن إحدى دوريات مباحث مبارك الكبير وخلال جولة لها في منطقة أبوفطيرة في «أسواق القرين» لتفقد الأوضاع الأمنية في المنطقة رصدت 3 أشخاص متشبهين يستقلون مركبة فتم توقيفها، وتبين ان بداخلها مواطنين، منهم اثنان مواليد 1992 والثالث مواليد 1990، وعثر بالمركبة على 3 حقائب تخص كل منهم وبها أدوات مكياج وملابس نسائية، وعليه أمر الرائد فهد الراشد بإحالتهم الى مباحث الآداب، حيث جهة الاختصاص.