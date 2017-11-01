أحمد خميس

تبادلت سيدتان الضرب داخل فندق 5 نجوم بمحافظة حولي ولم تقف «الهوشة» ووصلة الردح إلا بعد حضور رجال الأمن.

وأفاد مصدر امني بأن وافدة أردنية تقدمت لأحد مخافر محافظة حولي وأبلغت بان ابنتها تعرضت للضرب من قبل مواطنة أربعينية داخل الفندق بسبب سوء تفاهم، وأعطت الضابط تقارير طبية تفيد بحالتها الصحية.

وقال المصدر ان الوافدة ذكرت ان ابنتها تعرضت للسب والضرب والقذف وان جسمها مليء بالكدمات والسحجات والعضات.

وأضاف انه أثناء تسجيل الأردنية بلاغها دخلت المواطنة تريد ان تسجل قضية ضد الأولى وانها تعرضت لمثل ما أفادت به الأردنية، وعليه تم تسجيل قضية تبادل ضرب وإحالتها لجهات الاختصاص.