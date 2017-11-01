محمد الجلاهمة

اغلقت وزارة الداخلية ملف القضية التي انفردت بنشرها «الأنباء» امس في الصفحة الاخيرة وتعلقت بمجهول اطلق النار على مطعم دجاج في المهبولة.

وفي هذا الصدد ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أنه بعد الجهود المكثفة التي قام بها قطاع الامن الجنائي لكشف ملابسات واقعة إطلاق شخص النار على مطعم بمحافظة الأحمدي وهو على متن مركبة تمكن رجال الإدارة العامة للمباحث الجنائية (الإدارة العامة لمباحث السلاح) من القبض على المتهم خلال ساعات قلائل.

وأوضحت الإدارة أن المتهم مواطن من أرباب السوابق في قضايا المخدرات وحيازة الأسلحة النارية، وبعد جمع التحريات والتأكد منها والحصول على الإذن القانوني اللازم تم ضبط المتهم والسلاح الناري الذي استخدمه في الاعتداء وهو رشاش كلاشنكوف وأيضا مسدس ربع وشوزن ربع، وكمية متنوعة من الذخائر دون ترخيص، وتم تسجيل قضية 67/2017 جنايات الاحمدي (حيازة واستعمال سلاح رشاش) وجار إحالة المتهم والمضبوطات إلى جهة الاختصاص.