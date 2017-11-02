عبدالكريم أحمد

أجلت محكمة الجنايات قضية المواطن والمواطنة المتهمين بقتل طفلة الأخيرة البالغة 5 أعوام ضربا وتعذيبا في منطقة القصور إلى جلسة 22 الجاري للمرافعة.

وقال وكيل أب الطفلة القتيلة المحامي علي العلي لـ «الأنباء» انه ادعى مدنيا قبل المتهمين بمبلغ 5001 دينار على سبيل التعويض المؤقت نظرا لما أصابه من أضرار نفسية جراء فقدانه طفلته الوحيدة، مضيفا أن الأم وصديقها حاولا قتلها أكثر من مرة وأن أوراق القضية كشفت وجود مقاطع تصوير وهي تقوم بضربها وتعذيبها.

بدورها، قالت وكيلة المتهم المحامية ابتسام العنزي لـ «الأنباء» إنها طلبت من هيئة المحكمة بعض الطلبات أبرزها استدعاء 3 شهود رأت أن شهادتهم مهمة في القضية وتصب في مصلحة موكلها.

من ناحيتها، قالت المحامية تهاني سراب لـ «الأنباء» إنها وبصفتها وكيلة المتهمة، طلبت من المحكمة استدعاء ضابط المباحث لاستجوابه في التحريات، وشاهد نفي شهادته مهمة تبين براءة موكلتها.

وتعود وقائع الجريمة إلى أوائل شهر أغسطس الماضي حيث تلقت غرفة العمليات بلاغا من الأم ادعت فيه بأن طفلتها بلا حراك نتيجة سقوطها، وعند توجه رجال الأمن والطوارئ الطبية تبين وجود آثار ضرب وتعذيب، وباقتيادها للتحقيق كشفت أنها وابنتها كانتا برفقة صديقها الذي أقدم على ضربها حتى فوجئت بوفاتها.