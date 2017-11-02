عبدالكريم أحمد

قررت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار نصر سالم آل هيد تأجيل قضية المواطن «ع.ش» المتهم بقتل الشرطي تركي العنزي دهسا بدوار دسمان خلال الاحتفالات الوطنية، إلى17 يناير المقبل.

وحصلت «الأنباء» على حيثيات حكم محكمة الجنايات الذي أدان المتهم بالإعدام شنقا أواخر يوليو الماضي، حيث أرجعت المحكمة عقوبتها المشددة ضد الجاني إلى أنه اعتنق أفكارا متشددة غير سوية وقتل المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار والترصد، وأراد قتل أكبر عدد ممكن من رجال الأمن دون تمييز بينهم أو سابق معرفة بهم، مشيرة إلى أنه أعد العدة لذلك قبل شهر من تنفيذ الجريمة ودبر عملية دهسهم بسيارة في مكان واحد. موضحة انه أحدث إصابات بالمجني عليه وأدت إلى قتله، كما أحدث إصابات بستة من رجال الأمن بعد دهسهم بقصد قتلهم.

ولفتت إلى أن الجاني وبعد قتله المجني عليه دهسا، استل سكينا من ملابسه واتجه نحو شرطيين قاصدا قتلهما بها إلا أنهما أحكما إغلاق دوريتهما فتوجه نحو مكان آخر وتبعته دورية أمن قام رجالها بمحاولة السيطرة عليه غير أنه قاومهما وحاول قتلهما بالسكين وأحدث بهما الإصابات الموصوفة.