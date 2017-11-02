هاني الظفيري

ألقى رجال إحدى دوريات الجهراء القبض على شخص تبين لاحقا انه مواطن، مقابل احد المطاعم الشهيرة في منطقة النهضة، وكان بحالة غير طبيعية كما عثر بحوزته على سيجارة ملفوفة بمواد مخدرة.

كما تم القبض على 3 مواطنين بعد الاشتباه في تعاطيهم، وبتفتيشهم احترازيا عثر بحوزتهم على مواد يشتبه بانها مخدرة. وفي نقطة تفتيش عند منطقة النسيم القي القبض على مواطن وسوريين - تبين ان كليهما مخالف للإقامة - حيث عثر بحوزتهم على لمبة بداخلها مواد مخدرة.

من جهة اخرى، اقامت مديرية أمن الأحمدي بتوجيهات وتعليمات المدير العام العميد عبدالله سفاح نقاط تفتيش بعموم المحافظة والتي اسفرت عن ضبط مواطنين احدهما في المهبولة والآخر في منطقة فهد الأحمد، حيث شاهد رجال الأمن احدى المركبات في منطقة المهبولة تسير بطريقة لافتة للنظر وعند ايقافها اتضح ان قائد المركبة مواطن وكان بحالة غير طبيعية، وعند تفتيشه احترازيا تبين انه يحمل مواد يشتبه انها من المواد المخدرة وعملة من فئة ربع دينار اعدها لتعاطي المخدرات، ومادة بيضاء يشتبه انها «شبو»، كما عثر معه على ادوات للتعاطي، وأما المواطن الآخر فقد ضبط في منطقة فهد الأحمد حيث اشتبه به رجال الأمن، وعند تفتيشه عثر بحوزته على كيس يحوي مادة بيضاء يشتبه انها «شبو» وعدد 16 حبة بنية يشتبه انها من المؤثرات العقلية، وعليه تمت احالتهما الى المكافحة.