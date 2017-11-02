هاني الظفيري

بعد أيام من تمكن رجال الأمن العام من ضبط ملازم متعاط في محيط السجن المركزي، وفي المكان نفسه تمكن رجال أمن الجهراء من ضبط مواطن بعد مقاومة عنيفة، وعثر بحوزته على مواد مخدرة وأدوات تعاط لتتم إحالته الى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بعد ان سجلت بحقه قضية مقاومة رجال أمن، وبحسب مصدر امني فإن رجال امن الجهراء أثناء عمل نقطة تفتيش بجانب السجن المركزي شاهدوا مركبة في وضع مريب.

وعند طلب الاستيقاف رفض قائدها وقام بالهروب من نقطة التفتيش، وعليه تمت متابعة المركبة وقام الشخص بإلقاء أدوات من نافذة المركبة وتمت محاصرته وإنزاله من المركبة وتبين انه بحالة غير طبيعية وقبل ركوبه الدورية تم تفتيشه احترازيا وعثر في جيبه الأيمن على كيسين شفافي اللون صغيري الحجم بداخلهما مادة بيضاء يشتبه بأنها مواد مخدرة، وعليه تم التحفظ على الشخص وصعوده الدورية بالقوة الجبرية بعدما تبين انه من مرتبات وزارة الداخلية، وتمت احالته إلى جهة الاختصاص.