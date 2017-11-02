تمكن رجال قطاع الأمن العام من ضبط 6 مخالفين بينهم 4 مواطنين مطلوبين للتنفيذ المدني في مناطق المهبولة وخيطان واشبيلية، ففي منطقة المهبولة اشتبهت احدى دوريات امن الاحمدي في شخص تبين لاحقا انه مواطن، وبالاستعلام عنه تبين انه مطلوب مدين بمبلغ 52 ألفا و459 دينارا، لصالح احد البنوك التجارية وشركة للاتصالات وأحيل الى جهة الاختصاص.

وفي منطقة خيطان وبتوجيهات مدير امن الفروانية اللواء صالح مطر ألقت إحدى الدوريات القبض على مواطن، وبالاستعلام عنه تبين انه مطلوب مدين بمبلغ 359 دينارا، وصادر بحقه إلقاء قبض بمخفر السالمية على ذمة قضية سرقة وتمت إحالته الى جهة الاختصاص.

من جهة اخرى، ألقى رجال امن الفروانية القبض على مواطنين وبنغالي وسريلانكي، الاول صادر بحقه طلب إلقاء قبض مدين بمبلغ 1118 دينارا والثاني بمبلغ 18 ألف دينار لاحدى شركات السيارات، وبتفتيشه احترازيا عثر بحوزته على كيس به مواد مخدرة «شبو»، اما البنغالي فكان متعاطيا، وكذلك السريلانكي، وأفاد كلاهما بأنه اشتريا المخدرات من المتهم الاول الذي تبين انه مطلوب على ذمة عدة قضايا بإدارة مكافحة المخدرات المحلية.