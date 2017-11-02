في إطار الجهود المرورية التي يقوم بها قطاع أمن المنافذ امام بوابات القدوم والمغادرة في مطار الكويت الدولي حرر قسم تنظيم السير خلال الفترة من 1 يوليو حتى 30 سبتمبر الماضي 6498 مخالفة وحجز 68 مركبة وعاين 5 حوادث مرورية.

وأكد قطاع أمن المنافذ أن قسم تنظيم السير التابع لإدارة أمن المطار يعمل على مدار الساعة للحد من الازدحام والاختناق المروري بسبب الوقوف العشوائي واعمال التنزيل والتحميل في اماكن تعوق حركة المرور، مشددا على ضرورة تعاون المواطنين والمقيمين مع رجال المرور والالتزام بأماكن الوقوف وأماكن العبور، حتى يمكن تسهيل الحركة المرورية والعمل على راحة المغادرين والقادمين، بالإضافة إلى المودعين والمستقبلين.