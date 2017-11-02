الداخلية تتجه إلى إبعاد الموقوفين

أحمد خميس

أغلق رجال مخفر الجليب في ساعة متأخرة من يوم امس احد المطاعم بالمنطقة، وذلك بعد أن ثبت استغلاله في تقديم بائعات الهوى بمقابل 10 دنانير وكذلك خدمة لعب القمار بمقابل 5 دنانير للدخول الى الصالة، وتم ضبط 26 مقامرا وقواد و3 وافدات بملابس فاضحة يقدمن المتعة الحرام، إلى جانب مصادرة العاب قمار ومبالغ مالية كانت بحوزة المقامرين، وتبين لرجال الامن ان السرداب تم تقسيمه الى 6 غرف لاستقبال راغبي المتعة الحرام وصالة للقمار كبيرة الحجم وبها ادوات للعب القمار.

وبحسب مصدر امني فإن معلومات وردت الى رئيس مخفر الجليب عن ان هناك مطعما يتردد عليه اعداد كبيرة من الوافدين، وانه يقدم خدمات محرمة في سرداب يتم الدخول اليه عبر المطعم، ومضى المصدر بالقول: تم تجهيز قوة ومداهمة المطعم وضبط من بداخله، ورجح المصدر ابعاد جميع من ضبطوا بداخله.