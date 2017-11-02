محمد الجلاهمة

علمت «الأنباء» ان قطاع البحث الجنائي ممثلا في الادارة العامة للمباحث الجنائية شرع مؤخرا في البحث عن عصابة بدأت في ضخ العملة الكويتية فئة الـ 10 دنانير و20 دينارا في محطات الوقود وبعض مراكز التسوق بما فيها البقالات.

وقال مصدر امني ان هذا الإجراء جاء عقب ورود بلاغات الى اجهزة وزارة الداخلية عن مجهولين يروجون العملة الكويتية والتي جرى تزويرها على بعض نقاط البيع والتسوق.

واضاف المصدر: آخر القضايا التي تمت احالتها لجهات الاختصاص تعلقت بإقدام مجهول على تعبئة سيارته بالوقود وتسلم العامل 10 دنانير ثبت انها مزورة من قبل مسؤول التحصيل، لافتا الى ان هناك أكثر من وافد آسيوي يعمل في بقالة تقدم بذات الشكوى. يشار الى ان اجهزة الداخلية ألقت قبل فترة القبض على تشكيل عصابي عثر بحوزته على مبالغ طائلة من العملة الكويتية والدولارية.