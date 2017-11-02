محمد الجلاهمة - عبدالله قنيص

أمر وكيل نيابة الأحمدي بتسجيل قضية تزوير في محرر رسمي ضد مواطن وذلك بعد ان تقدم شقيقه ببلاغ الى الادارة العامة لشؤون الاقامة للابلاغ عن ان عامل المنزل الآسيوي جدد اقامته على والده والذي توفي قبل تجديد الاقامة بعدة أشهر.

وبحسب مصدر امني فإن مواطنا من مواليد 1981 تقدم الى مباحث الاقامة طالبا فتح تحقيق في واقعة تجديد اقامة الوافد على كفالة والده الميت.

واضاف المصدر انه فتح تحقيق في الواقعة تبين ان المعاملة جرى تجديدها في ادارة هجرة الأحمدي وبالعودة الى الارشيف تبين ان شقيق المبلغ هو من تقدم مصطحبا معه توكيلا عاما صادرا عن والده وانه استغل التوكيل في تجديد اقامة الوافد رغم ان والده متوفى.