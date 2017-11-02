اخمدت فرق 4 مراكز اطفاء حريقا شب في مستودع اسفنج بمنطقة الضجيج.

وكان مركز عمليات الإدارة العامة للإطفاء قد تلقى بلاغا صباح امس يفيد باندلاع حريق في مستودع، وعلى الفور توجهت فرق الإطفاء من مراكز الفروانية وجليب الشيوخ ومشرف والإسناد بقيادة المقدم عبدالرحمن البصيري لموقع الحريق، وعند الوصول تبين بأن الحريق التهم المستودع بالكامل الذي تبلغ مساحته التقريبية ٣٠٠ متر مربع، وتمكنت فرق الإطفاء من إخماد الحريق دون وقوع أي اصابات، واقتصرت الخسائر فقط على الماديات.

وحضر فريق مراقبة تحقيق حوادث الحريق الى الموقع للبحث في مسببات الحادث.

أشرف على الحادث رئيس مركز إطفاء الفروانية المقدم عادل الشريعان، كما تواجد في موقع الحادث رجال الأمن والطوارئ الطبية.