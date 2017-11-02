عبدالله قنيص

استدعيت وافدة عربية من مواليد 1974 إلى مخفر صباح السالم على خلفية اتهامات زوجها المواطن بالاهمال وتعمد إلقاء القمامة في ارضية المنزل الى جانب قيامها بتكسير السيراميك، على حسب زعمه.

وبحسب مصدر امني فإن مواطنا من مواليد 1986 تقدم الى مخفر صباح السالم وقال: زوجتي تكبرني بـ ١٢ سنوات، وفوجئت مؤخرا بأنها حولت المنزل إلى جحيم بالنسبة لي، اذ انها تتعمد تكسير الارضية السيراميك، فضلا عن انها لا تهتم بنظافتها ونظافة منزلها وتقوم بالقاء القاذورات.

واشار المصدر الى ان رجال الامن قالوا للمواطن: لماذا لا تطلقها؟ فأجاب: «المهر وايد».