عبدالعزيز الفضلي - محمد الجلاهمة

كشفت وزارة التربية عن فتح تحقيق موسع في حادث اعتداء «مؤسف» على عضو هيئة تدريس وطالب بمدرسة ثانوية تابعة لمنطقة الأحمدي التعليمية، مؤكدة اتخاذ كل الإجراءات القانونية بحق مرتكبه.

وكان معلم في ثانوية بمنطقة علي صباح السالم (أم الهيمان) وطالب قد تعرضا الى طعن من قبل شقيق طالب في المدرسة نفسها.

وكشفت مصادر تربوية مطلعة عن مشاجرة حصلت بين طالبين امس الأول وقام شقيق احد الطالبين امس وهو من خارج المدرسة بالدخول للمدرسة والاعتداء بالطعن على الطالب الذي تشاجر مع شقيقه ثم اعتدى على المعلم وتم الاتصال بالإسعاف ونقل الطالب والمعلم الى المستشفى واجري لهما العلاج اللازم وخرجا من المستشفى.

وشددت الوزارة في بيان صحافي على حرصها على الحفاظ على سلامة الطلاب وأعضاء الهيئات التعليمية في جميع المدارس وحمايتهم من أي أضرار قد تلحق بهم مستنكرة التصرفات «غير المسؤولة والخارجة عن القانون» التي شهدها حرم المدرسة الموجودة بمنطقة علي صباح السالم.

وأكدت على عدم التهاون «مع الخارجين عن اللوائح والنظم المدرسية»، مشددة على أن سلامة الطلبة والمعلمين من أولوياتها وأن «الحرم المدرسي له هيبته ويجب احترامه»، مبينة أن «انتهاك حرمة المدرسة والمساس بالعاملين بها أمر مرفوض تماما». وأهابت بالجميع شجب مثل هذه التصرفات الدخيلة على المجتمع الكويتي ومحاربة المظاهر السلبية إيمانا وتقديرا للدور التربوي والوطني المنوط بالمعلم والمسؤوليات الملقاة على عاتقه واحتراما لرسالته السامية.

وبحسب مصدر امني فإن بلاغا ورد الى عمليات الداخلية بوقوع مشاجرة في احدى المدارس وعليه توجه الى موقع البلاغ عدد من رجال الأمن وتبين ان مواطنا دخل للوقوف على مشكلة حدثت بين اخيه وأحد الطلاب وخلال استدعاء الطالب الذي تشاجر مع شقيق المواطن وقعت مشاجرة اسفرت عن اصابة الطالب ومدرس كويتي.