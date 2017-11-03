محمد الجلاهمة

في الوقت الذي أكد فيه بيان صادر عن بنك الكويت المركزي صحة ما نشرته «الأنباء» يوم امس عن محاولات تزوير العملة الوطنية فئة الـ 10 دنانير بشكل بدائي، كشف مصدر امني عن معلومات جديدة بشأن العملة التي اشارت إليها «الأنباء» امس وقال المصدر ان العملة التي وصلت إلى الإدارة العامة للمباحث الجنائية تبين انها تحمل نفس الرقم وهو 00799.

وأشار المصدر الى ان اكثر من محطة وقود ابلغت اجهزة وزارة الداخلية رسميا بوجود 5 عملات تم ترويجها من ذات العملة في محطات وقود مختلفة.

وأكد المصدر ان اي شخص سيدقق في العملة المزورة يمكنه بسهولة اكتشافها، إذ انها أعدت بطريقة بدائية.