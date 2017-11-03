هاني الظفيري

أحال رجال الإدارة العامة للمباحث الجنائية إلى النيابة العامة يوم امس وافدا مصريا من مواليد 1973 بتهمة رشوة موظف عام وأرفق في ملف الإحالة فيديو يوثق جريمة الرشوة إلى جانب مظروف به 40 دينارا سلمه الوافد لفاحص فني. وحسب مصدر امني فإن احد الفاحصين الفنيين في إدارة فحص فني حولي ابلغ مسؤوله في العمل بأن وافدا مصريا تقدم منه وأبلغه بأنه يريده في امر مهم وحينما سأله ماذا تريد قال «بزنس».

وأضاف المصدر: ادرك الفاحص «الأمين» أن الأمر مريب فتعمد مسايرة الوافد لمعرفة ماذا يريد ومن ثم يبلغ مسؤوليه، حيث تحدث الى الوافد فقال له انه يعمل مندوبا ولديه اصدقاء ومعارف وايد وأن المعرفة بهم سوف تعود عليه بالخير، وأضاف الفاحص لمسؤوليه: ان الوافد قال له ان كل مركبة سوف يمررها له بموجب كارت توصية منه سوف يدفع له مقابلها 40 دينارا، أما الشاحنة فسوف يدفع له 110 دنانير.

وأردف المصدر بالقول: تم إخطار وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور بالإنابة اللواء فهد الشويع والذي وجه بالتواصل مع رجال الإدارة العامة للمباحث الجنائية لاتخاذ الإجراء المناسب.

ومضى المصدر بالقول: تم اخطار رجال المباحث حيث أمر مدير عام الإدارة العامة للمباحث الجنائية اللواء محمد الشرهان فريق العمل بالتواصل مع النيابة وجرى اعداد الترتيبات لتصوير الوافد ولدى قيامه بتسليم الفاحص 40 دينارا تم القبض عليه واعترف بالرشوة بعد ان تمت مواجهته بالفيديو الذي وثق الجريمة.