المقطع آثار استغراباً على وسائل التواصل

هاني الظفيري

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية إيضاحا لمقطع الفيديو الذي تم تناقله على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن حدوث ازدحام مروري بأحد الطرق في محافظة العاصمة بسبب سحب مركبة فوق أحد الأرصفة نتج عنه عرقلة حركة السير، ان ذلك جاء من خطأ فرد الدورية وقد تم التحقيق معه واتخاذ الإجراءات الانضباطية بحقه.

وتؤكد الإدارة أن ما حدث هو تصرف فردي لن يسمح بتكراره، معربة عن كامل تقديرها واحترامها للإخوة قائدي المركبات لما حدث من تأخير وتعطيل لهم وأنه تم إعطاء تعليمات محددة لرجال الأمن بعدم تكرار مثل هذه الأخطاء مستقبلا.

هذا وبدا الشرطي في المقطع وهو يغلق الطريق بشكل تام لتمكين سطحة من رفع مركبة متوقفة على احد الارصفة وهو ما تسبب في عفسة مرورية لدقائق.