محمد الجلاهمة

وجه وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ مازن الجراح بإحالة اصحاب 22 شركات مغلقة «وهمية» الى النيابة العامة بعدما ثبت انه يوجد على كفالتها 90 عاملا، كما امر الجراح بإدراج العمالة على قائمة الممنوعين بالإضافة الى مخاطبة الجهات المعنية لاتخاذ الاجراءات المناسبة بحق الشركات المخالفة. وكان تقريرا رفع الى الشيخ الجراح من قبل الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة (إدارة البحث والتحري) بهذا الشان.

من جانبها، اكدت الادارة العامة للعلاقات والاعلام الامني استمرار قطاع الجنسية والجوازات بإداراته المعنية بالحملات المفاجئة بهدف ضبط كل من يخالف قانون الاقامة والتصدي للشركات الوهمية والمتغيبين عن كفلائهم واتخاذ كل الاجراءات القانونية حيالها.