هاني الظفيري

فتح رجال إدارة بحث وتحري محافظة الجهراء تحقيقا مع وافد من ساحل العاج في محاولة للوصول الى حقيقة مزاعمه بأن 3 شبان حرضوه على الفسق والفجور، وكذلك- حسب زعمه- أنهم سلبوه حافظة نقوده.

وبحسب مصدر امني، فإن الوافد الأفريقي تقدم الى احد مخافر محافظة الجهراء، قائلا انه وفيما تقترب الساعة من الثانية من بعد منتصف الليل فوجئ بمركبة تتوقف مقابل مخيم يقوم بحراسته، فاضطر الى استطلاع من بداخل المركبة، وإذ به يجد 3 شبان يضعون مكياجاً، حيث حرضوه على الفسق، مشيرا الى انه وبعد خروج الشبان «المتشبهين» وجد ان حافظة نقوده غير موجودة، مؤكدا ان الحافظة سرقت من قبل احد الشبان الثلاثة.