أحمد خميس

تقدم لمخفر القشعانية مواطن يعمل مستشارا في شركة نفط الكويت وابلغ عن سرقة انابيب ومعدات نفطية من موقع يتبع الشركة في منطقة الروضتين.

وحسب المصدر الامني، فإنه قد تم اكتشاف السرقة منذ اكثر من شهر من قبل عمال الموقع، وافاد المبلغ ايضا بأن الجناة قاموا بقطع الانابيب من قواعدها بواسطة آلة لحيم (اوكسجين) ومن ثم سرقتها وترك القواعد (الفلنجات) والبراغي بمكان الواقعة.

واضاف ان مسؤول الموقع ذهب وتفقد المكان ولم يعثر ايضا على القواعد (الفلنجات) بمكانها، ويقدر طول البايبات المسروقة بـ 15 مترا وقيمتها تقارب الـ 100 الف دينار، وعلى اثر ذلك تم تسجيل قضية واحالتها الى الادارة العامة للمباحث الجنائية التي شرعت في فتح تحقيق بالواقعة.