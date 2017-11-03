محمد الجلاهمة

انتقل عدد من رجال الأدلة الجنائية الى مقر شركة تجارة عامة ومقاولات لرفع الآثـار من عــلى 3 مركبات في محاولة للتوصل الى لصوص مجهولين سرقوا محتوياتها بمقر الشركة.

وبحسب مصدر امني فإن اردنياً يعمل مديرا قضائيا في الشركة تقدم الى مخفر شرطة الأحمدي وسجل قضية سرقة صنفت جنايات، وقال في القضية ان لصوصا مجهولين تسللوا الى الشركة وسرقوا من 3 مركبات محتويات عبارة عن اجهزة وحدة تحكم الكترونيات وبطاريات، وأفاد ممثل الشركة بأن الجناة نفذوا الواقعة نهاية الشهر الماضي وان السرقة اكتشفت امس وسجلت قضية برقم 96/2017.