ضمن جهود قطاع الأمن العام الذي يترأسه اللواء إبراهيم الطراح لحفظ الأمن والنظام وفرض هيبة وسيادة القانون لمنع وقوع الجريمة والوقاية منها وضبط مرتكبيها من خلال التواجد الأمني المكثف في كل المحافظات بشكل عام لضبط المخالفين والمركبات المطلوبة على ذمة قضايا سواء مدنية أو جنائية وضمان تنفيذ الاحكام وأوامر الضبط الصادرة بالتعاون مع جهات الاختصاص وضبط المطلوبين والمخالفين والخارجين على القانون وبإشراف وكيل وزارة الداخلية لشؤون الامن العام بالإنابة اللواء إبراهيم الطراح، نفذت مديريات الأمن عدة نقاط تفتيش في محافظات الكويت أسفرت عن ضبط 16 مطلوبا جنائيا ومدنيا ومتغيبا بالإضافة إلى 39 مخالفا لقانون الإقامة ومن دون إثبات، كما تم ضبط شخص مطلوب للحبس و13 إلقاء قبض لجهات أمنية مختلفة.

وتؤكد الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني على استمرارية الحملات الأمنية على مدار الساعة وفي كل المناطق للعمل على تطبيق القانون والحد من السلوكيات الخاطئة.

وتأتي حصيلة حملة الأمن العام يوم أمس في إطار سلسة من الحملات المؤثرة التي اسفرت عن ضبط آلاف المخالفين والمطلوبين وكذلك إحالة المئات من المدينين إلى إدارة التنفيذالمدني ومئات المتعاطين إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.