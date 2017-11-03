هاني الظفيري

عن امر مدير عام محافظة الفروانية اللواء صالح مطر، تمت احالة مواطن ووافد مصري وآخر سوري الى الادارة العامة لمكافحة المخدرات لحيازة مخدرات وتعاطيها، وارفق في ملف الاحالة المضبوطات وهي مواد مخدرة متنوعة وادوات تستغل في تعاطي المخدرات.

وبحسب مصدر امني، فإن احدى دوريات الفروانية اشتبهت في مركبة بها 3 اشخاص، حيث طلب من قائدها التوقف وتبين انه مصري من مواليد 1984، ولدى نظر رجال الامن في المركبة شاهدوا قطعة سوداء الى جوار محرك السرعة (الجير)، وعليه تم انزال مرافق المصري وتبين انه مواطن من مواليد 1996 وسوري من مواليد 1994، وبتفتيش المركبة تبين ان القطعة الداكنة هي حشيش، وضبط ايضا 2 كيس بهما هيروين وكيس توجد به مادة عشبية اللون يرجح انها كيميكال.