هاني الظفيري

أوقف رجال نجدة الطرق وافدا من الجنسية الآسيوية وبحوزته كمية ضخمة من الخمور المحلية التي وصل عددها الى نحو 650 بطلا تم التحفظ عليها ورفع تقرير بالواقعة بأمر من اللواء عبدالعزيز الهاجري.

وقال مصدر امني ان دوريات النجدة التابعة للطرق السريعة اشتبهوا في قائد مركبة يترك سيارته عند مشاهدته لدورية النجدة والفرار جريا على الأقدام فأمر المقدم منصور الحشاش رجاله بملاحقة الوافد الذي تبين انه مخالف لقانون الإقامة وان المركبة تحتوي على 100 بطل خمر، فقام الآسيوي وقام بإرشاد رجال النجدة عن مستودع الخمر الذي كان يضعه في باص وبداخله 550 بطلا محليا في المهبولة.