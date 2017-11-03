بحضور مساعد مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية العميد حماد مناحي العنزي ومدير إدارة مسرح الجريمة العقيد عيد راشد العويهان اختتم عددا من منتسبي الإدارة العامة للأدلة الجنائية عسكريين ومدنيين الدورة التدريبية في كيفية إعداد ضباط مسرح الجريمة التي عقدت في مبني مديرية أمن محافظة مبارك الكبير إدارة مسرح الجريمة في الفترة من 22/10/2017 إلى 26/10/2017.

وقام بإلقاء المحاضرات محاضرون من ذوي الخبرة والاختصاص في إدارة مسرح الجريمة فضلا عن محاضرين من قطاعات عدة من في الوزارة ومعهد الكويت لدراسات القضائية القانونية.

ومن جانبهم أشاد المتدربون ببرنامج الدورة والمعلومات الأمنية التي اكتسبوها ووجهوا الشكر للواء شهاب الشمري وللعميد حماد مناحي العنزي والعقيد عيد راشد العويهان على إتاحة الفرصة لهم للتدريب واكتساب الخبرات والمعلومات، وأكدوا أن الدورة ستكون حافزا لهم على بذل مزيد من الجهد والعطاء في مستقبلهم واستخدام الأساليب الحديثة في مواجه الجريمة بكل أشكالها.

وفي الختام قام العميد العنزي والعقيد العويهان بتكريم المتدربين، متمنين لهم التوفيق والنجاح في المهام الأمنية التي توكل إليهم في المستقبل، وأشادا بجهود المتدربين وحرصهم على استيعاب المعلومات التي تلقوها خلال التطبيقات الميدانية وكيفية التعامل مع الجريمة وانتقالهم إلى مكان وقوع الجريمة وكيفية تحريز البصمات.