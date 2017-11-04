عبدالله قنيص ـ أحمد خميس

شن رجال امن الفروانية بتعليمات من وكيل وزارة الداخلية الفريق محمود الدوسري واشراف اللواء ابراهيم الطراح وتنـفـيذ اللواء ركن صـالـح مــطر حملة على عموم مناطق محافظة الفروانية وتمت احالة نحو ١٣ مركبـة الى الحجز بسبب توقف اصـحابها في المواقف المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة.

وقال مصدر أمني ان رجال امن الفروانية قاموا بعمل فريق بأمر من الفريق الدوسري واشراف اللواء الطراح وتنفيذ اللواء صالح مطر بعد ورود عدد من الشكاوى حول توقف الاصحاء في مواقف ذوي الاحتياجات الخاصة وتم خلال ٤٨ ساعة حجز المركبات المخالفة والتدقيق على المركبات التي مسموح لها بالـتوقف في مواقف ذوي الاحتياجات الخاصة.

واردف المصدر أن الحملات مستمرة على قائدي المركبات المخالفين حتى لا يتوقفوا بشكل نهائي في المواقف التي خصصت لذوي الاحتياجات الخاصة في المرافق الحكومية.

واشار المصدر الى ان رجال امن الداخلية والمرور سيقومون بحجز المركبات المخالفة فورا.