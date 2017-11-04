عبدالكريم أحمد

قضت محكمة الجنايات ببراءة مواطن من الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع آخرين في تزوير محررات رسمية هي كشوف المغادرين والقادمين إلى البلاد وبيان الخروج والدخول.

وتعود الوقائع إلى اتفاق المتهم مع آخرين على تزوير المحررات عن طريق إغفال تدوين البيانات المثبتة لحركة السفر والعودة رغم صدور أمر بالمنع من السفر.

وأكد وكيل المتهم المحامي محمد الخالدي انتفاء عناصر الاشتراك بحق موكله وخلو الأوراق من دليل على اشتراكه أو علمه بالجريمة، كما خلت من بيان مضمون الاتفاق المزعوم بين المتهمين ووجود مقابل مادي لهذا الاتفاق وقيمته.