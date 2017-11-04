هاني الظفيري ـ محمد الجلاهمة

أحال رجال دوريات الأمن في محافظة حولي عسكريا في قطاع القوات الخاصة بحالة غير طبيعية الى الادارة العامة لمكافحة المخدرات، وذلك بعدما عثر على ممنوعات بحوزته، وتم رفع تقرير بالواقعة الى الجهات المختصة.

وفي التفاصيل، قال مصدر أمني إن دوريات الامن العام في محافظة حولي اشتبهوا بشخص في سيارته المدنية وكان متوقفا على جانب الطريق، وعندما ترجل عسكري الامن لاستطلاع الأمر شاهد الشخص يرتدي الزي العسكري في قطاع القوات الخاصة وشاهد أدوات التعاطي والممنوعات، وعند الطلب منه الترجل اتضح أنه متعاط، وبالتدقيق على بياناته تبين انه مواطن فأحيل إلى جهة الاختصاص.

من جانب آخر، ضبط رجال سرية المهام الخاصة عسكريا في قطاع المباحث الجنائية وبحوزته أدوات تعاط بعد تسببه في حادث بمحافظة مبارك الكبير.

وقال مصدر أمني إن بلاغا ورد إلى رجال الأمن بوقوع حادث في منطقة العدان، وعند توجه دوريات الأمن تبين ان المتسبب في الحادث عسكري في قطاع المباحث الجنائية وكان في حالة غير طبيعية، وعند تفتيشه عثر معه على أدوات تعاط، وبالتدقيق على بياناته تبين انه مواطن، كما عثر معه على 5 حبات مخدرة وكذلك على سلاح ناري و15 طلقة، وتم رفع تقرير بالواقعة للجهات المختصة.