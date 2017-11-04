هاني الظفيري

رصد رجال شرطة البيئة مخالفات عديدة على أحد الوافدين الذي استغل عمله في استئجار الجيت سكي وحوله في الفترة المسائية إلى مقهى لرواد البحر وتقديم «الأرجيلة» فتمت مخالفته وأحيل التقرير الذي قدمه رجال الشرطة إلى الهيئة العامة للبيئة.



وقال مصدر أمني إن معلومات وردت إلى شرطة البيئة عن قيام وافد مصري بتقديم «الأرجيلة» لرواد البحر، حيث يقوم في الفترة الصباحية بتأجير الجيت سكي وتغيير النشاط في الفترة المسائية، فأمر اللواء إبراهيم الطراح رجاله بالتحقيق في الأمر فأحيل الى قطاع شرطة البيئة، لتبيان حقيقة الادعاء الذي وصل من عدد من المواطنين وتمت مداهمة الموقع الذي كان مزدحما بالوافدين حيث تم تحرير المخالفات وأحيل الشخص إلى جهة الاختصاص.