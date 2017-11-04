ضبط 13 مخالفاً لقانون الإٍقامة في صناعية الجهراء

سعود الدعيج

أسفر الانتشار الامني لرجال الامن في محافظة الجهراء عن ضبط العديد من المخالفين بتعليمات من اللواء علي ماضي واشراف العميد علي الحيمر، حيث تم ضبط مواطن (22 عاما) وبحوزته 13 كيسا مخدرا تحتوي على مادة الكيميكال وسجائر الحشيش واحيل على اثرها الى الادارة العامة لمكافحة المخدرات.

وقال مصدر امني ان الحملة انطلقت بتعليمات اللواء علي ماضي وتنفيذ العقيد مطر السبيل والنقيب مبارك هيف الحجرف، حيث تم ضبط 14 شخصا من دون اثبات، وتم حجز 4 مركبات لاشخاص يقومون بالاستهتار والرعونة في عدد من المناطق.

واضاف المصدر ان رجال الحملة قاموا بضبط 13 وافدا مخالفين لقانون الاقامة في صناعية الجهراء ووافدين بائعين متجولين، وأشار المصدر الى ان الحملة مستمرة بشكل شبه يومي للحد من انتشار المخالفين وضبط الامن.

وأفاد المصدر بأن رجال الامن واثناء عمل نقطة تفتيش على الطريق الفاصل بين منطقتي العيون والواحة تمت مشاهدة كيس يحتوي على مادة مخدرة داخل مركبة شخص تبين انه مواطن، وعند الطلب منه اخذ الكيس حاول منع رجال الامن ومقاومتهم، وتبين بعدها انه يخفي 13 كيسا آخر بها مادة الكيميكال المخدرة، كما عثر ايضا معه على سيجارتي حشيش فأحيل الى جهة الاختصاص.