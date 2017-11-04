أحمد خميس

شن رجال أمن الفروانية بتعليمات وتوجيهات المدير العام اللواء ركن صالح مطر حملات على منطقتي جليب الشيوخ والحساوي بعد أن اثبتت التحريات ان هناك عصابات متخصصة في سرقة الكيبلات الكهربائية التابعة للدولة وعلى ضوء هذه المعلومات الأمنية باشرت القوة الأمنية لمديرية أمن الفروانية بحملة داخل المنطقة والتي اسفرت عن ضبط وافدين من الجنسية المصرية تخصصت في سرقة كبيلات اسلاك تابعة لوزارة الكهرباء والماء من خلال السطو على المحولات الكهربائية في العديد من مناطق الكويت، حيث تبين ان العصابة قد استأجرت مخزنا في الحساوي لتخزين المسروقات وذلك لبيعها كنحاس وعليه تم احالة الجناة والمضبوطات إلى الجهات المختصة.