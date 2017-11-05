محمد الجلاهمة

قضت محكمة الاستئناف بإلزام وافدة بتعويض طليقها بـ 4800 دينار بسبب اتهامها له بالبلاغ الكاذب رغم تنازلها عن الشكوى أمام النيابة وإقرارها بصحة الصور المتعلقة بمحادثاتها مع آخرين في مواقع التواصل والتي كانت بحوزة طليقها.

وتتلخص الدعوى المرفوعة من المحامية إيلاف الصالح بصفتها وكيلة عن المدعي الذي اكتشف أن طليقته على علاقة بآخرين في مواقع التواصل الاجتماعي، وعندما أبلغ عن زوجته السابقة طلب أن يأتيه بالدليل فأرسل له صور ادعائه لتقوم المدعية بتقديم شكوى ضد طليقها لإرساله تلك الصور وفي التحقيقات لم ينكر المدعي قيامه بإرساله تلك الصور وفي الوقت ذاته لم تنكر المدعية صحة تلك الرسائل وأنها على علاقة برجال آخرين وترغب في حفظ الشكوى لعدم صحة ما تدعيه وهو ما خلصت إليه النيابة العامة في قرارها.