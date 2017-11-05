محمد الجلاهمة

أمر وكيل نيابة الأحمدي بتسجيل قضية شروع في القتل بحق شخص من غير محددي الجنسية وتم التحفظ على ملابس طليقة والده التي كانت ملوثة بالبنزين.

وبحسب مصدر امني، فإن مواطنة من مواليد 1996 قالت في إفاداتها امام رجال امن مخفر الظهر انها فوجئت بابن طليقها ولا تعرف عمره، ويدعى (ح.م) ومقيم بصورة غير قانونية يدخل الى مسكنها في الظهر حاملا جركن بنزين وقام بسكبه على ملابسها وهو عبارة عن بنزين وأخرج ولاعة واكتفى بالقول: «المرة الياية» سوف أحرقك، وأشارت المبلغة الى ان تصرف المدعى عليه يرجع الى خلافات بينهما، وأمر وكيل النيابة بضبط وإحضار المدعى عليه لمواجهته بما ذكرته المبلغة في إفادتها.