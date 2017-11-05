هاني الظفيري

استطاع رجال أمن مخفر جليب الشيوخ إنهاء اسطورة وافد بنغالي يدعى «شمشون» والذي أقر أمام رجال امن مخفر الجليب بأنه يقوم بتأجير البسطات للــوافدين بمقابـل 5 دنانير للبسطة الواحدة ولمدة يوم واحد.

وبحسب مصدر امني فإن رجال امن الجليب نفذوا حملة في ساعة متأخرة من مساء الجمعة استهدفت سوق الحرامية وتم ضبط عدد من الوافدين الذين اقروا بأنهم يستأجرون البسطات من بنغالي وعليه تم ضبطه وقام رجال الأمن صباح امس بحملة جديدة على سوق الحرامية بقيادة رئيس المخفر الرائد حقوقي مشعل المطيري والملازم محمد دعيج على رأس قوة أمنية وتبين خلو السوق من الباعة وذلك بعد عدة ساعات من ضبط شمشون البنغالي.