محمد الجلاهمة - عبدالله قنيص

أمر مدير عام مديرية أمن محافظة الأحمدي العميد عبدالله سفاح بإحالة مواطنين إلى الإدارة العامة للمباحث الجنائية للتحقيق معهما في أسباب حيازة سكينتين كبيرتي الحجم وسط ترجيحات باستخدامهما في جرائم سلب بالقوة، على ان يحالا لاحقا الى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لحيازة مواد مخدرة عبارة عن كيسين شفافين يرجح ان بهما هيروين.

وبحسب مصدر امني فإن إحدى دوريات امن الاحمدي اشتبهت في مواطنين بمنطقة الفحيحيل، وبمجرد توقيفهما تبين انهما بحالة غير طبيعية وبتفتيش مركبة كانا على متنها احترازيا عثر بداخلها على مادة يشتبه في أنها مخدرة في حاملة الأكواب وسكينتين كبيرتي الحجم.