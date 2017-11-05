هاني الظفيري

شهدت منطقة سلوى مشاجرة دامية كادت تتحول إلى جريمة قتل فيما قدم اطباء مستشفى مبارك العلاج السريع لشابين احدهما من مواليد 1997 والثاني من مواليد 1995 وتبين ان احد الجناة من الاحداث وهرب من موقع الجريمة وجار الوقوف على ملابسات القضية بالتحقيق مع اطرافها وتم وضع حراسة على المصابين للاستماع الى اقوالهما عندما تسمح الحالة الصحية لهما.

وبحسب مصدر أمني فإن بلاغا ورد من مستشفى مبارك عن وصول شخصين مصابين احدهما تلقى طعنة في الرأس وتم اجراء 11 غرزة له والثاني تلقى طعنات في اليد والصدر، وبسؤالهما افادا بأنهما تشاجرا مع شخصين في منطقة سلوى الأول من مواليد 2000 والثاني من مواليد 1989.