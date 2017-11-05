محمد الدشيش

تمكن رجال امن محافظة مبارك الكبير من ضبط مواطن تبين صدور حكم نهائي بالسجن لمدة شهر على خلفية اتهامه بإهانة موظف عام في القضية رقم 592/2015، كما تمكن رجال امن مبارك الكبير ايضا من ضبط مواطن من مواليد 1975 تبين انه مطلوب للتحقيق في 3 قضايا نصب واحتيال، كما تبين انه مدين بمبلغ 64 ألف دينار.

وذكر مصدر امني ان مواطنا سجل في مخفر الفحيحيل قضية برقم 68/2017 جنايات الفحيحيل، وأبلغ عن سرقة 350 دينارا من محله عن طريق كسر باب المحل، واضاف المصدر ان المبلغ لم يتهم احدا بالسرقة فيما أمر وكيل النيابة بتسجيل قضية وندب الأدلة الجنائية لفحص موقع الجريمة ورفع البصمات التي يمكن ان يكون الجاني قد تركها.