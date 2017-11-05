حادث سير يكشف عن متعاط وبحوزته أدوات تعاطيه

هاني الظفيري

اقتيد مواطن من مواليد 1990 وآخر من غير محددي الجنسية من مواليد 1974 الى مقر الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في منطقة صبحان وذلك لحيازة وتعاطي مواد مخدرة وتم التحفظ على أداة حادة حيل عبارة عن مطواة. و4 لفافات شفافة يرجح ان بها آثار مواد مخدرة وأدوات تعاط وبحسب مصدر امني فإن احدى دوريات الأمن وخلال جولة لها على الدائري السادس تشككت في مركبة بها شخصان تسير بشكل متعرج وعليه تم الطلب من قائدها التوقف لتحرير مخالفة وتبين ان الشخصين بحالة غير طبيعية وبتفتيش المركبة عثر على المضبوطات.

من جهة أخرى،أحال رجال الأمن العام الى مقر الإدارة العامة للمباحث الجنائية مواطنا من مواليد 1994 بعد ان وجهت اليه تهم قيادة مركبة تحت تأثير المواد المخدرة والتسبب في حادث مروري واتلاف مال الغير، وبحسب مصدر أمني فإن بلاغا ورد عن وقوع حادث سير على طريق الدائري الرابع وبانتقال رجال الأمن الى موقع البلاغ تبين ان مواطنا كان يقود مركبته وهو في حالة غير طبيعية وبتفتيشه عثر بحوزته على انبوب يستخدم في التعاطي، بالإضافة الى ورق لف وقطرة وحبة مخدرة.

وعلى صعيد آخر، تمكن رجال أمن الفروانية من ضبط مواطنين ووافد مصري وباكستاني بعد ثبوت حيازتهم لمواد مخدرة فضلا عن كونهم كانوا بحالة غير طبيعية حيث عثر بحوزتهم على أدوات يشتبه في أنها ادوات تعاطٍ (انبوبة تعاطٍ ودفتري ورق لف وقطرة للعين)، كذلك تبين ان المواطن يعمل بالمباحث الجنائية وأحيل الى جهة الاختصاص، كما تم ضبط مواطن بالرقعي وعثر بحوزته على 199 حبة يشتبه في أنها مخدرة (لاريكا).

كما القي القبض على وافد مصري من مواليد 1989 وبرفقته اخر من نفس جنسيته من مواليد 1986 وثالث باكستاني من مواليد 1977 وعثر معهم على مادة بيضاء اللون يشتبه في أنها مخدرة (شبو) وسيجارة ملفوفة توجد بها مادة يشتبه في أنها مخدرة (حشيش) وادوات تعاطٍ (لول) وقطرة عين.