أحمد خميس

أحال رجال الأمن العام 12 مطلوبا بينهم امرأتان وعراقي الى التنفيذ المدني بعدما تبين انهم مطلوبون لمبالغ تجاوز مجموعها 52 ألف دينار.

ففي الجهراء تم ضبط 3 مواطنين مطلوبين، الأول بمبلغ 4700 دينار والثاني بـ 9 آلاف دينار والأخير بـ 100 دينار.

وفي محافظة العاصمة، أحال رجال الأمن مواطنة مطلوبة بمبلغ 1800 دينار الى التنفيذ، كما تم ضبط مواطن مطلوب بمبلغ 11500 دينار في منطقة خيطان، كما ضـبط وافــد عــراقي مــدين بمبلــغ 450 دينــارا.

وفي محافظة الأحمدي، ضبط شاب في منطقة الفحيحيل مسجل بحقه قضية تغيب في مخفر الرقة ومطلوب على ذمة قضايا مالية بمبلغ 1300 دينار، كما تم ضبط مواطنة مطلوبة بمبلغ 200 دينار.

وفي محافظة الفروانية، أحيل مواطن الى التنفيذ بعد ضبطه في منطقة الرقعي، وبالاستعلام عنه تبين انه مطلوب بمبلغ 13 ألف دينار، كما ضبط شخص آخر بمبلغ 300 دينار في منطقة خيطان.

وفي محافظة حولي، احيل بدون ومواطن مطلوبان بقضايا مالية بلغت 4 آلاف دينار، فيما ضبط شخص آخر في محافظة مبارك الكبير مطلوب بمبلغ 6 آلاف دينار.