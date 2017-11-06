مطلوبون بالجملة في قبضة «الأمن العام»

هاني الظفيري

أمر مدير عام مديرية أمن محافظة الفروانية اللواء ركن صالح مطر بتحويل شاب إلى إدارة الآداب العامة للمباحث الجنائية تمهيدا لإحالته إلى النيابة العامة للتشبه بالجنس الآخر وأرفق بملف الإحالة باروكة وأدوات مكياج.

وبحسب مصدر امني فإن إحدى دوريات أمن الفروانية اشتبهت في شخص يضع مكياجا صارخا فتم توقيفه وبسؤاله عن المكياج الذي يضعه قال انا أميل للجنس الآخر ويا ليت تحولونني إلى حيث أجد نفسي ولا تسجنونني وبتفتيش سيارته عثر على المضبوطات الى جانب 3 أكياس بها آثار لمواد مخدرة وسيجارة بها مخلفات الحشيش.

من جهة اخرى، نفذ قطاع الأمن العام أمس سلسلة من الحملات الأمنية بهدف السيطرة الأمنية وترجمة تعليمات نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح ووكيل الوزارة الفريق محمود الدوسري. وأسفرت الحملات عن ضبط عشرات المطلوبين والمدينين.

وجاءت محافظة حولي في مقدمة المحافظات في عدد الحملات التي قادها وأشرف عليها اللواء عابدين العابدين مدير أمن المحافظة.

وبحسب مصدر أمني، فإن رجال أمن حولي أوقفوا 6 مدينين و8 متغيبين وأحالوا إلى قطاع المكافحة 3 قضايا مرتبطة بتعاطي المواد المخدرة والمسكرة.

على صعيد ذي صلة ألقى رجال أمن مبارك الكبير القبض على مواطن مدين بـ 18 ألف دينار وآخر بـ 5 آلاف وثالث بـ 2320 دينارا.

وفي العاصمة تم ضبط ســوري تبين أنــه مديــن بـ 75 ألف دينار.